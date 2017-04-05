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В Березинском районе привели в порядок почти половину проблемных зон города

05.04.2017 - 19:26

Новости Беларуси. Апрель – месяц чистоты и красоты. Весенние работы по благоупорядочению продолжают в Минской области. К субботникам подключаются и жители Березенского района.

Особое внимание уделяют дворовым территориям, паркам и зонам отдыха, местам воинской славы.

Сегодня в районе привели в порядок почти половину проблемных зон города и района. Помогают коммунальщикам сотрудники предприятий, молодежь и волонтеры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Елена Ляшкевич, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Березинского района:
Подмели все улицы, убрали преддомовые территории многоквартирных домов. В 6 домах провели ремонт цоколей. Три подпорные стены у нас имеются. Произведён ремонт, окрашены. В настоящее время ведётся окраска заборов улиц  Октябрьская, Победы, Комсомольская. Наведён порядок на 9 миниполигонах на районе.

Работа распланирована на каждую неделю.

Лариса Бабинович, председатель Богушевичского сельского совета Березинского района:
Основная задача, которая стоит перед сельским советом и перед гражданами – это, конечно, вырезка кустарников, уборка старых ветхих заборов, а также после зимнего периода у нас очень много было ветренных дней, поэтому очень много сваленных ветхих деревьев. Именно этому уделяется наибольшее внимание сейчас.

В Березинском районе привели в порядок почти половину проблемных зон города

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