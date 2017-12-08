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В БГУ открылся первый в Беларуси центр Индологии

08.12.2017 - 21:32

Новости Беларуси. В центре Индологии будут проходить факультативные занятия по индийскому языку (хинди), философии, религии, культуре и истории Востока, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Центр оборудован компьютерами и укомплектован необходимой литературой. Здесь уже ждут встреч с индийской интеллигенцией – запланировано множество конференций по культуре и истории этой страны.

Виктор Шадурский, декан факультета международных отношений БГУ:
Университеты, наше сообщество вносит свой вклад в развитие двусторонних отношений. Наша главная задача – подготовка кадров, которые знают язык, культуру, традиции страны.

Саксена Панкадж, посол Республики Индия в Республике Беларусь: 
Культура, язык – это то, что объединяет народы. Я очень рад, что в Беларуси растет интерес к Индии, и надеюсь, что благодаря этому центру этот процесс пойдет еще  быстрее, а наши народы будут ближе друг к другу.

В БГУ открылся первый в Беларуси центр Индологии

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