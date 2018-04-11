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В БГУ стартовала «Студенческая лига молодого гражданина»: какие вопросы интересуют молодёжь

11.04.2018 - 10:22

Новости Беларуси. «Студенческая лига молодого гражданина». Проект с таким названием стартовал в БГУ уже в четвертый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он дает студентам уникальную возможность встретиться и пообщаться с известными людьми и общественными деятелями страны. На этот раз гостями форума стали представители республиканской организации «Белая Русь». Молодежь интересовали вопросы профессионального образования, перспективы трудоустройства и карьерного роста.

Ксения Волнистая, руководитель проекта «Студенческая лига молодого гражданина»:
Тема нашей встречи – это молодежные инициативы. Мы хотим показать, что у нас есть множество проектов, которые, возможно, будут интересны более солидным людям на руководящих должностях. И, возможно, они что-то почерпнут для себя из этих проектов. Также мы хотим узнать, как можно их развивать.

Александр Шатько, заместитель председателя республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Идут различного рода точки зрения, мнения, в интернете обсуждается масса всякого рода вопросов. Мы хотим призвать студенчество к обсуждению насущных вопросов для Республики Беларусь, узнать их точку зрения, мнения для развития нашей страны.

Среди приглашенных гостей «Студенческой лиги» в разные годы бывали представители Центризбиркома, Совета Республики и Министерства образования.

В БГУ стартовала «Студенческая лига молодого гражданина»: какие вопросы интересуют молодёжь

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