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В Борисове минивэн столкнулся с дорожной ограждением и перевернулся

17.11.2017 - 18:58

Новости Беларуси. Водитель, видимо, выбрал неправильную скорость движения и не удержал руль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Два человека пострадали.

В Борисове минивэн столкнулся с дорожной ограждением и перевернулся

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