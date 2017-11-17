В Борисове минивэн столкнулся с дорожной ограждением и перевернулся

Новости Беларуси. Водитель, видимо, выбрал неправильную скорость движения и не удержал руль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Два человека пострадали.
Новости Беларуси. Водитель, видимо, выбрал неправильную скорость движения и не удержал руль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Два человека пострадали.
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