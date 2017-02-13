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В Борисове организовали митинг, посвященный 28 годовщине вывода советских войск из Афганистана

13.02.2017 - 17:26

Новости Беларуси. Чтобы память жила. Митинг, посвященный 28 годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел в Борисове возле памятника воинам-интернационалистам.

Отдать дань памяти и уважения интернациональному подвигу погибших и живых героев войны приехали представители Миноблисполкома, общественных объединений, школьники, молодежь.

Митинг начался с возложения цветов к подножию памятника.

Виктор Сиренко, заместитель начальника Миноблисполкома:
Мы помним тех людей, На самом деле это наши друзья. Мы с ними учились, мы с ними жили на одной лестничной площадке, те, которые выполниили этот долг, выполнили тихо, мирно, молча, спокойно, с достоинством. Почтить таких достойных людей следует.

В преддверии 15 февраля мероприятия проходят по всей области,

в том числе в образовательных учреждениях уроки мужества, встречи с воинами-интернационалистами.

А участникам войны и семьям погибших оказывается помощь и материальная поддержка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Людмила Адамова, мать воина-интернационалиста: 
Затронула Афганистан самым страшным образом. 17 августа 1981 года погиб мой единственный сын – Игорь Адамов, исполняя обязанности военного переводчика. Ему не было 20 лет, он был студентом Института стран Азии и Африки при МГУ в Москве. И когда он погиб, мы похоронили его в Минске и вот с тех пор живём здесь. Уже прошло 36 лет практически в этом году со дня гибели. Говорят, время лечит, ничего подобного – абсолютно никакое время не лечит. Приходя сюда, получаешь удовлетворение от того, что память есть. Она жива.

Павел Кресс, председатель Минской областной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:
Наш долг тех, кто выжил, этим людям отдать все, что сегодня можем – и заботу, и внимание. И помним, что эти сыновья не зря погибли на афганской земле. 

В Борисове организовали митинг, посвященный 28 годовщине вывода советских войск из Афганистана

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