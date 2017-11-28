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В Борисове под колесами легковушки оказалась 18-летняя девушка, а в Молодечно под машину попал мужчина

28.11.2017 - 17:24

Новости Беларуси. Три человека пострадали в ДТП за прошедшие сутки в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Борисове под колесами легковушки оказалась 18-летняя девушка. Она двигалась по дороге около пешеходного перехода и не была обозначена светоотражающими элементами. Почти аналогичная авария произошла в Молодечно: под машину попал пешеход – мужчина 1958 года рождения.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, а синоптики передают осадки, туман и гололед – Госавтоинспекция Минской области призывает участников дорожного движения к максимальной внимательности.

В Борисове под колесами легковушки оказалась 18-летняя девушка, а в Молодечно под машину попал мужчина

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