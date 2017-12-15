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В Борисовском районе собака попала в браконьерскую петлю: животное спасли

15.12.2017 - 18:52

Новости Беларуси. Инспекторы спасли собаку, которая попала в браконьерскую петлю в Борисовском районе.

По информации Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, ловушка была установлена на зайца. При попытке освободиться собака сильнее затягивала петлю вокруг шеи.

На помощь дворняге пришли госинспекторы, которые проводили рейд неподалеку. Они успокоили взволнованное животное и помогли ему выбраться из петли.

Фото: скриншот из видео Государственной инспекции охраны животного и растительного мира

Собака не пострадала.

В ведомстве отмечают, что ловля животных таким способом грозит крупным штрафом в размере более 1000 белорусских рублей.

Фото: скриншот из видео Государственной инспекции охраны животного и растительного мира

Весной нынешнего года в Могилевском районе из браконьерской петли вызволили лосенка – здесь подробнее.

Фото: скриншот из видео Государственной инспекции охраны животного и растительного мира

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