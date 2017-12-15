В Борисовском районе собака попала в браконьерскую петлю: животное спасли

Новости Беларуси. Инспекторы спасли собаку, которая попала в браконьерскую петлю в Борисовском районе.
По информации Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, ловушка была установлена на зайца. При попытке освободиться собака сильнее затягивала петлю вокруг шеи.
На помощь дворняге пришли госинспекторы, которые проводили рейд неподалеку. Они успокоили взволнованное животное и помогли ему выбраться из петли.
Фото: скриншот из видео Государственной инспекции охраны животного и растительного мира
Собака не пострадала.
В ведомстве отмечают, что ловля животных таким способом грозит крупным штрафом в размере более 1000 белорусских рублей.
Фото: скриншот из видео Государственной инспекции охраны животного и растительного мира
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