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В Бресте на реке Мухавец стартовал первый водный поход на яхтах в честь Великой Победы

09.05.2018 - 20:20

Новости Беларуси. В Бресте праздничным парадом прошли не только по центральным улицам, но и по водной глади, причем под парусами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 мая на набережной реки Мухавец финиширует первый водный поход на яхтах в честь Великой Победы.

Еще одна яхта присоединилась уже на финишной прямой. В составе регаты по речному маршруту прошел и самодельный катамаран под парусом. Всего 27 отважных яхтсменов из разных уголков Беларуси под парусами провели 9 дней. И посетили места воинской славы, о которых многие все еще не знают.

Петр Комякович, организатор водного похода «Победа-2018»:
Нашим походом парусных яхт мы хотели привлечь внимание людей у нас в Беларуси, чтобы знали, что у нас были защитники, которые защищали Отечество на воде.

В Бресте на реке Мухавец стартовал первый водный поход на яхтах в честь Великой Победы

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Фото: AP Photo, Steve Helber
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