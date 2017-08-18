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В Брилевичах в тестовом режиме открылся новый бассейн

18.08.2017 - 21:52

Новости Беларуси. Новый бассейн «Дружба» в микрорайоне Брилевичи 18 августа принял посетителей. Пока водная чаша работает в тестовом режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Располагается оздоровительный комплекс на улице Каролинской. В бассейне – две плавательные ванны, для взрослых и детей.

Сейчас работает только большая чаша.

Горожане:
Я очень рада, что тут открылся новый бассейн. Очень хочу сюда ходить и буду сюда ходить.

Я сам из Калининградской области, приехал к сыну в Минск. Говорит: «Сегодня открытие бассейна, пойдем, посмотрим». Конечно впечатляет, хорошо все. Отлично.

Далеко ездить не нужно. Все находится рядом, в шаговой доступности. Поэтому отдельное спасибо, что этот бассейн есть. Мы постараемся, я очень надеюсь, что мы будем в него ходить.

Александр Лагуновский, директор бассейна «Дружба»:
Посещаемость бассейна ориентировочно 70 человек в час.

То есть в день где-то выходит 700-800 человек.

В будни в бассейне проводят четыре вечерних сеанса, а в выходные добавляют еще один. Официальное открытие приурочат ко Дню города. Напомним, это первый бассейн, построенный в столице по типовому проекту по поручению Президента. Такие же оздоровительные учреждения появятся в каждом районе Минска.

В Брилевичах в тестовом режиме открылся новый бассейн

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