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В центре города было слышно, какая была игра – Президент о победе «Немана»

13.04.2018 - 23:39

Новости Беларуси. 13 апреля состоялось совещание по зимним видам спорта. На встрече в НОК не могли не затронуть хоккей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Хоть он и не был представлен на Олимпиаде. Причем пролетели мимо Игр уже не в первый раз. Народный вид спорта, собирающий, как ни один другой в Беларуси, полные трибуны. Почти 4 десятка ледовых дружин. В 2018 году интригу подарил внутренний чемпионат. Гродненский «Неман» в финальной серии одолел столичную «Юность».

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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
«Неман» выиграл – надо его поощрить всячески. Я поручал вам, чтобы вы с губернатором собрали ребят вечером, поблагодарили. Чтобы их встретили, как надо. Чтобы Гродно кипел, бурлил и понимал, что это их команда. Они поехали, они молодцы, они выиграли. Они играли, как когда-то Захаров играл. У них настроение такое было.

Оказывается, и наши ребята могут интригу создать. И 10 тысяч там аж и вся «Чижовка-Арена» там стонала. В центре города было слышно, какая была игра. И это действительно была игра. И таких 4 команды у нас уже есть. Чуть слабее, чуть… А остальные?

Подробнее о большом совещании по зимним видам спорта здесь

В центре города было слышно, какая была игра – Президент о победе «Немана»

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