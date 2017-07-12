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В центре Минска парень выловил из Свислочи 5-килограммовую щуку – фотофакт

12.07.2017 - 18:47

Новости Беларуси. «Вот так, вышел половить окуньков после работы, попал в новости», – шутит Андрей Анпилов. Вечером 10 июля молодой человек приехал на набережную Свислочи порыбачить. Свидетелями того, что происходило дальше, стали десятки горожан. Среди очевидцев оказалась и журналист портала animal.by.


Источник: instagram.com/kchshch/

Огромную рыбу из воды Андрей вытягивал около 20 минут. На такой улов, говорит рыбак со стажем, даже не рассчитывал. Самая большая рыба, которую удавалось поймать в Свислочи, едва достигала 1,5 кг. А тут 5-килограммовая щука. Длина выловленного трофея – 90 см.

Андрей Анпилов (в интервью animal.by):
Спасибо моему другу, Григорию, за то, что подстраховал и помог вытащить рыбу на берег один я бы вряд ли смог ее одолеть. Поначалу я вообще не понял, что это такая серьезная рыба клюнула, а вот когда разобрался – пошел азарт. Адреналина получил через край. По ощущениям, она килограмм пять весит – весов-то я не захватил.



После фотосессии со щукой Андрей отпустил ее. Так рыбак делает почти всегда. Рыбалка стала для Андрея Анпилова хобби еще в детстве. Любовь к этому делу привил отец. Андрей уверен: рыбалка – отличное спасение от стрессовых ситуаций.

Летом 2014 года героем новостей стал житель Гомельской области. На обычный пенопластовый шарик рыбак поймал пиранью размером с леща (подробнее здесь).

Источник фото: vk.com/azazello_749

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