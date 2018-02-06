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В центре Минска под лед провалились двое мужчин: кадры с места событий

06.02.2018 - 13:31

Новости Беларуси. Двое мужчин провалились под лед на Свислочи в Минске.

По информации МЧС, происшествие случилось утром 6 февраля. О ЧП сообщил очевидец. В промоине на реке Свислочь находились два человека.

Мужчины были на расстоянии около ста метров от берега, глубина в данном месте около трех метров. Самостоятельно пострадавшие выбраться не могли.

Фото: МЧС

Сотрудники МЧС спасли двоих мужчин. Они находились в нетрезвом состоянии. Их доставили в больницу с общим переохлаждением.

Они хотели перейти реку в этом месте – здесь подробнее.

Фото: МЧС
МЧС
Фото. МЧС
МЧС
Фото. МЧС

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