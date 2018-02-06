В центре Минска под лед провалились двое мужчин: кадры с места событий

Новости Беларуси. Двое мужчин провалились под лед на Свислочи в Минске.
По информации МЧС, происшествие случилось утром 6 февраля. О ЧП сообщил очевидец. В промоине на реке Свислочь находились два человека.
Мужчины были на расстоянии около ста метров от берега, глубина в данном месте около трех метров. Самостоятельно пострадавшие выбраться не могли.
Фото: МЧС
Сотрудники МЧС спасли двоих мужчин. Они находились в нетрезвом состоянии. Их доставили в больницу с общим переохлаждением.
Они хотели перейти реку в этом месте – здесь подробнее.