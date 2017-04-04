новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

В Центре паллиативной медпомощи детям появились уникальные приборы для физиопроцедур

04.04.2017 - 17:50

Новости Беларуси. В Республиканском клиническом центре паллиативной медицинской помощи открылся кабинет физиотерапевтического лечения с уникальным оборудованием. В тестовом режиме он начал работать еще зимой.

Теперь здесь будут проводить вакуумный массаж, магнито- и лазеротерапию, а также помогать детям с проблемами органов дыхания.

Современные аппараты доступны для пациентов как в стационаре, так и в отделении дневного пребывания. Собрать необходимую сумму на оборудование удалось за счет проданных изображений, созданных самими детьми.

Людмила Бомберова, директор ГУ «Республиканский клинический центр паллиативной медицинской помощи детям»:
Большая часть наших детей – это дети с заболеваниями нервной системы, мышечной системы, которые не могут активно двигаться. Мы закупили эти приборы для того, чтобы улучшить кровообращение, лимфоотток, предотвратить образование пролежней у лежачих детей.

И, сколько это возможно, предотвратить обострение заболеваний, в частности – судорог.

Всего в центре сейчас обследуются 8 пациентов с серьезными заболеваниями. Кстати, помогают детям справляться с болезнями и специалисты Белорусского детского хосписа – пример частно-государственного партнерства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Центре паллиативной медпомощи детям появились уникальные приборы для физиопроцедур
В Центре паллиативной медпомощи детям появились уникальные приборы для физиопроцедур
Фото. В Центре паллиативной медпомощи детям появились уникальные приборы для физиопроцедур

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Российские ученые создали лекарство от рака на МКС  
С новым оборудованием РНПЦ онкологии у хирургов будет возможность выполнять более 100 операций в день
С новым оборудованием РНПЦ онкологии у хирургов будет возможность выполнять более 100 операций в день
Новый рентген-аппарат запустили в 3 городской детской поликлинике Минска
Новый рентген-аппарат запустили в 3 городской детской поликлинике Минска
Новый вид диагностики в роддоме Бреста: теперь на месте можно узнать, есть ли генетические отклонения у плода
Новый вид диагностики в роддоме Бреста: теперь на месте можно узнать, есть ли генетические отклонения у плода
Шанс на жизнь: гомельские врачи получили оборудование для ранней диагностики рака щитовидной железы
Шанс на жизнь: гомельские врачи получили оборудование для ранней диагностики рака щитовидной железы
Кабинет МРТ создан в 10-й клинической больнице Минска
Кабинет МРТ создан в 10-й клинической больнице Минска
Новый аппарат МРТ установили в 10-ой больнице Минска
Новый аппарат МРТ установили в 10-ой больнице Минска
Скорая помощь
Автопарк скорой помощи Минска пополнили 40 новых машин
Все новости по теме Болезни у детей, болезни желудочно-кишечного тракта, Медицинское оборудование, Инновации
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru