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В Червенском районе бесправник на Citroen врезался в дом и погиб

10.05.2018 - 15:29

Новости Беларуси. В Червенском районе бесправник врезался в дом.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома, ДТП случилось вечером 9 мая в д. Кулики.

Житель Минска на Citroen не справился с управлением на закруглении дороги, вылетел за пределы дороги, врезался в забор, а после – в жилой дом.

Водитель автомобиля скончался на месте аварии от полученных травм. Пассажира легковушки госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и сотрясением мозга.

Водитель не получал водительских прав. Он и пассажир транспортного средства не были пристегнуты.

По факту аварии проводится проверка.

Страшная авария произошла на М4 в Минске в начале мая.

Столкнулись 3 автомобиля – здесь подробнее.

Фото: ГАИ Минской области

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