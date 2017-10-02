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В Червеньском районе при неосторожном обращении с огнем пострадал 44-летний мужчина

02.10.2017 - 18:11

Новости Беларуси. Чтобы не горело огнем. Областное управление МЧС предупреждает жителей Минской области о соблюдении правил пожарной безопасности при разжигании костров при уборке мусора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.


Как правило, ни один сезон благоустройства не обходится без чрезвычайных происшествий. К сожалению. Так, в Червеньском районе при неосторожном обращении с огнем пострадал 44-летний мужчина. Со многими ожогами нижних конечностей он сейчас в больнице.

Анастасия Швайбович, официальный предствитель Минского областного управления МЧС:
Допускается контрлируемое разведение костров на приусадебных участках, но при этом необходимо выполнять определённые правила. Например, обязательно должна быть подготовлена площадка, окопать необходимо для того, чтобы предотвратить распространение огня. Очень важно убедиться, что костёр полностью потушен. Необходимо залить его водой или засыпать песком до полного рпекращениятления.

В Червеньском районе при неосторожном обращении с огнем пострадал 44-летний мужчина

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