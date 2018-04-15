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В Червенском районе при пожаре в гараже погиб мужчина

15.04.2018 - 15:52

Новости Беларуси. За сутки в Минской области из-за пожаров один человек пострадал, один человек погиб.  

По сведениям Минского ОУ МЧС, 14 апреля в 7:54 спасателям сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Новодворки Клецкого района. В результате происшествия с ожогами госпитализирован муж владелицы дома.  

15 апреля в 00:53 спасателям поступило сообщение о возгорании в гараже многоквартирного дома в деревне Хвойники Червенского района. На пожаре погиб человек.  

Причины обоих пожаров выясняются.  

Весной 2018 года в Столинском районе произошёл пожар. 

Погиб мужчина – здесь подробности.  

Фото: Минское ОУ МЧС

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