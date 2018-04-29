В Червенском районе Renault врезался в дерево. Водитель погиб

Новости Беларуси. Днём 28 апреля в ДТП возле деревни Кутузовка Червенского района погиб водитель.

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, автомобиль Renault Laguna ехал в сторону Смолевичей. За рулём находился 35-летний житель Бобруйска. Во время движения машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

Водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Его 63-летний попутчик госпитализирован.

Проводится проверка.

Весной 2018 года в Несвижском районе в аварии погиб пассажир легковушки.