В Червенском районе Renault врезался в дерево. Водитель погиб

Новости Беларуси. Днём 28 апреля в ДТП возле деревни Кутузовка Червенского района погиб водитель.
Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, автомобиль Renault Laguna ехал в сторону Смолевичей. За рулём находился 35-летний житель Бобруйска. Во время движения машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
Водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Его 63-летний попутчик госпитализирован.
Проводится проверка.
Весной 2018 года в Несвижском районе в аварии погиб пассажир легковушки.
Причиной ДТП могла стать песчаная буря – здесь подробнее.