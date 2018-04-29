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В Червенском районе Renault врезался в дерево. Водитель погиб

29.04.2018 - 17:30

Новости Беларуси. Днём 28 апреля в ДТП возле деревни Кутузовка Червенского района погиб водитель.  

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, автомобиль Renault Laguna ехал в сторону Смолевичей. За рулём находился 35-летний житель Бобруйска. Во время движения машина съехала в кювет и врезалась в дерево.  

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

Водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Его 63-летний попутчик госпитализирован.  

Проводится проверка.  

Весной 2018 года в Несвижском районе в аварии погиб пассажир легковушки. 

Причиной ДТП могла стать песчаная буря – здесь подробнее.  

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

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