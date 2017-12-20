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В честь 155-летия БЖД Президентский оркестр исполнил шедевры классики на железнодорожном вокзале Минска

20.12.2017 - 22:32

Новости Беларуси. Полтора века во все стороны света. 155-летие Белорусской железной дороги сегодня ярко и красочно отметили на минском жд-вокзале, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Целый час прямо в зале ожидания для пассажиров и работников вокзала президентский оркестр исполнял шедевры мировой классики.

Не обошлось без сюрпризов – сертификат на бесплатное пользование залом повышенной комфортности и фирменные часы получил двухмиллионный интернет-пассажир из Борисова Илья Кашпур.


Илья Кашпур:
Я сразу не поверил, я думал, что это розыгрыш друзей, потому что покупал на рабочем месте и думал, что коллеги меня разыграли.

В честь 155-летия БЖД Президентский оркестр исполнил шедевры классики на железнодорожном вокзале Минска

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Фото: vk.com/belrailway
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