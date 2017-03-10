новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Минская таможня посадила аллею в честь своего 25-летия и поделилась планами информатизации

10.03.2017 - 23:46

Новости Беларуси. В столице появилась еще одна памятная аллея. 25 молодых кленов, туй, а также кусты можжевельника теперь радуют глаз прохожих на пересечении улиц Парниковой и Филимонова. Их число подобрали не случайно.

Торжественную церемонию посвятили 25-летию Минской центральной таможни.

Валерий Роман, начальник Минской центральной таможни:
Если брать наши планы по максимуму, то это максимальная информатизация таможенных органов. Потому что сегодня это на 90% зависит от Минской центральной таможни, начиная от разработки конкретного программного продукта и заканчивая его сопровождением.

На месте нового парка также установили памятную табличку, которая символизирует стабильный рост и развитие таможни.

Здесь продолжат поддерживать добрую традицию озеленения столицы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минская таможня посадила аллею в честь своего 25-летия и поделилась планами информатизации

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

С помощью первого ИДК на железной дороге в Бресте вагон можно проверить за несколько минут
С помощью первого ИДК на железной дороге в Бресте вагон можно проверить за несколько минут
В Бресте открывается новый ИДК, который будет сканировать грузовые составы на границе с Польшей
В Бресте открывается новый ИДК, который будет сканировать грузовые составы на границе с Польшей
Пробки на границе с Литвой и Латвией: в очередях стоят до 100 грузовиков
Пробки на границе с Литвой и Латвией: в очередях стоят до 100 грузовиков
Сергей Федоров
26 января – Международный день таможенника
В Польше задержали белоруса на люксовом Range Rover, который разыскивал Интерпол
На Ленинградской появилась мемориальная доска: белорусской таможне исполнилось 90 лет
На Ленинградской появилась мемориальная доска: белорусской таможне исполнилось 90 лет
Новый логистический центр открывается на белорусско-польской границе
Новый логистический центр открывается на белорусско-польской границе
Таможенный коллапс: почему на границе с Литвой собрались километровые очереди
Таможенный коллапс: почему на границе с Литвой собрались километровые очереди
Все новости по теме Таможня Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru