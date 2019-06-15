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В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши

15.06.2019 - 21:19

Новости Беларуси. Рыцарские бои, выступления музыкантов, шляхетные угощения и произведения искусства. 15 июня в Верхнем городе – фестиваль национальной культуры Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минская ратуша вспомнила времена знатных панов, шляхты и польской удали. Здесь прошёл масштабный праздник культуры нашей западной соседки. Открылся он со знаменитого «Краковского Лайконика» – известного на весь мир карнавального представления.

Открытием карнавал стал не только для минчан. Так получилось, что посол Польши в Беларуси тоже впервые увидел это грандиозное шоу в нашей столице.

Артур Михальский, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Беларуси:
Я сам из Варшавы, поэтому я первый раз в жизни увижу это здесь, в Минске. Но уже видно, что будет очень красиво.

От средневековья до 21 века не так далеко. Сразу после карнавала – выступление знаменитой на весь мир группы Golden Life. Их песни стали саундтреками к десяткам популярных фильмов. Теперь звучат над Верхним городом.
А затем – вновь в глубину истории. Перед зрителями оживают события Грюнвальдской битвы.

А после боя – пир и танцы.

Григорий Азарёнок, СТВ:
Национальная культура это не только песни или танцы, но и, конечно же, кухня. Поляки на весь мир известны своим мясом по-пански. Его секрет в особом маринаде, который готовится с помощью грушевого сока, горчицы, мёда и различных специй.


Торговых точек – более десятка. Организаторы постарались, чтобы праздник каждому пришёлся по вкусу.



Всего за день прошло более десятка различных мероприятий на любой вкус. Кто-то восхитился симфониями Станислава Монюшко в исполнении академической капеллы Польши, кто-то съездил в «Академкнигу» пообщаться с автором бестселлеров Янушем Леоном Вишневским. Хорошее настроение не обошло никого.


Ну а в следующую субботу эстафету у вельможных панов перенимают сэры и лорды. Здесь же в Верхнем городе пройдёт День национальной культуры Великобритании.

Люди в материале: Артур Михальский, Григорий Азаренок
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«Будет как в сказке». Попробовать фляки и посмотреть выступление циркачей предлагают на Дне Польши в Минске

Новости Беларуси. В центре Минска развернулся праздник национальной культуры Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Верхнем городе уже встречают гостей. Здесь их ждет настоящий карнавал эмоций с выступлениями музыкантов, уличных артистов и циркачей. У стен городской ратуши работает съемочная группа СТВ. Григорий Азарёнок сейчас на прямой связи со студией.

Подробнее – в видеоматериале



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