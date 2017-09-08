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Как будет ходить общественный транспорт в День города в Минске

08.09.2017 - 21:23

Новости Беларуси. В столице в праздничные выходные скорректировали работу общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже вечером 8 сентября в связи с проведением шоу поющих фонтанов увеличат количество автобусов и троллейбусов,

которые следуют по проспекту Победителей. Больше транспорта будет доставлять минчан к местам основных праздничных гуляний и 9 сентября на протяжении всего дня. Вечером до 4 минут сократится интервал движения поездов метро.

Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:
Будет задействован резервный подвижной состав для перевозок пассажиров после праздничных фейерверков, после 23:00.

10 сентября из-за Минского полумарафона перекроют проспект Победителей от Романовской слободы до Машерова

В День города в Минске метро после 23:00 будет ходить с интервалом в 4 минуты

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