Как будет ходить общественный транспорт в День города в Минске

Новости Беларуси. В столице в праздничные выходные скорректировали работу общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже вечером 8 сентября в связи с проведением шоу поющих фонтанов увеличат количество автобусов и троллейбусов,

которые следуют по проспекту Победителей. Больше транспорта будет доставлять минчан к местам основных праздничных гуляний и 9 сентября на протяжении всего дня. Вечером до 4 минут сократится интервал движения поездов метро.

Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Будет задействован резервный подвижной состав для перевозок пассажиров после праздничных фейерверков, после 23:00.