новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

В День Конституции в нотариальных конторах бесплатно консультировали посетителей

15.03.2017 - 20:02

Новости Беларуси. Взрослые минчане также не остались без подарка в День конституции.В нотариальных конторах сегодня бесплатно консультировали посетителей.

Специалисты разъясняли права и обязанности, отвечали на конкретные вопросы.

В числе самых актуальных – проблемы оформления наследства, составления завещаний, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Фельдшерова, нотариус:
Основная цель проведения дня бесплатных консультаций – это все-таки правовое просвещение граждан

и повышение правовой культуры нашего населения.

Анастасия Сосинович, клиент:
В силу того, что по работе сталкиваемся с нотариальными действиями,

в частности – это совершение исполнительных надписей,

я решила сегодня обратится за консультацией к нотариусу за уточнением интересующих вопросов.  

Подобные акции по бесплатной консультации в нотариальных конторах в 2017 году будут также приурочены ко Дню Победы, Дню Независимости, Дню Матери и Дню юриста.

В День Конституции в нотариальных конторах бесплатно консультировали посетителей

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В День Конституции Лидия Ермошина вручила паспорта талантливым подросткам
В День Конституции Лидия Ермошина вручила паспорта талантливым подросткам
В Беларуси отмечают 23 годовщину со дня принятия Конституции
В Беларуси отмечают 23 годовщину со дня принятия Конституции
Школьники из Слонимского района получили паспорта в Овальном зале Дома правительства
Школьники из Слонимского района получили паспорта в Овальном зале Дома правительства
Сегодня мы можем с уверенностью смотреть в будущее: Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Конституции
Сегодня мы можем с уверенностью смотреть в будущее: Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Конституции
15 марта – День Конституции в Беларуси
Председатель Конституционного суда Беларуси вручит паспорта девушкам и юношам 15 мая
Председатель Конституционного суда Беларуси вручит паспорта девушкам и юношам 15 марта
Михаил Мясникович вручит паспорта юношам и девушкам в Совете Республики 14 марта
Михаил Мясникович вручит паспорта юношам и девушкам в Совете Республики 14 марта
Максим Рыженков вручил паспорта 22 юным спортсменам
Главный документ в жизни: Максим Рыженков вручил паспорта 22 юным спортсменам
Все новости по теме Конституция
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru