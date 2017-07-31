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В деревне Кухтичи белорусы простились с меценаткой Марией Магдаленой Радзивилл

31.07.2017 - 22:53

Новости Беларуси. Беларусь простилась с Марией Магдаленой Радзивилл. Церемония прошла в деревне Кухтичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее у княгини там было поместье. Меценатка покинула его в 1918 году и эмигрировала в Швейцарию, где прожила до самой смерти. Её знают как большого деятеля белорусского культурного возрождения.

Не имея, по собственным признаниям, художественных талантов, Мария Радзивилл сделала всё, чтобы стихи Максима Богдановича, Якуба Коласа и других белорусских авторов мир услышал на родном языке.

В деревне Кухтичи белорусы простились с меценаткой Марией Магдаленой Радзивилл

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