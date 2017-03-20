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В Держинске сотрудники газет и журналов провели традиционный день подписчика

20.03.2017 - 17:43

Новости Беларуси. Информационные будни. Традиционный день подписчика прошел в Дзержинске.

На встрече с читателями сотрудники газет и журналов представили свои издания,

приглашали к участию в конкурсах и лотереях. Подарки для своих подписчиков подготовила и районная газета. 

Реализация новых идей, проектов – во многом заслуга молодого редактора информационных и увлекательных страниц.

Как идейный вдохновитель, профессионал своего дела и заботливая мать,

Лариса Коршун признана женщиной года,

сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Держинске сотрудники газет и журналов провели традиционный день подписчика

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