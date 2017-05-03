новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

В Детской инфекционной больнице открылся новый корпус, оснащенный блоком для магнитно-резонансной томографии

03.05.2017 - 21:38

Новости Беларуси. В Городской детской инфекционной больнице открылся новый лечебный корпус, оснащенный блоком для магнитно-резонансной томографии. Современное оборудование позволит обследовать даже самых маленьких пациентов, а его информативность поможет в постановке точных диагнозов. Новый корпус отличается повышенным комфортом.

Юные пациенты вместе с родителями разместятся в одноместных и двухместных палатах.

Постарались добавить и красок в интерьер. Открытие такого лечебного корпуса, безусловно, пойдет на пользу маленьким белорусам.

Марина Соколова, главный врач Городской детской инфекционной клинической больницы:
Этот корпус создан, прежде всего, для улучшения условий пребывания детей в стационаре. Это очень важно – в какие палаты будет госпитализирован маленький ребенок (обычно с мамой).

От уровня комфорта снимается напряжение, ребенок немного успокаивается. Поэтому я говорю, что стены лечат.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
В городе принята программа по развитию здравоохранения на 2016-2020 годы, где определен четкий перечень объектов, которые мы будем делать. Поддержим эту программу и настроены ее выполнить, чтобы жители столицы получали качественное медицинское обслуживание. В том числе и дети.

Новый лечебный корпус может принять до 240 пациентов.

На этом реконструкция больницы не заканчивается. В планах – ремонт еще одного блока, в котором в будущем появится амбулаторный городской диагностический центр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Детской инфекционной больнице открылся новый корпус, оснащенный блоком для магнитно-резонансной томографии

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Я рада, что у моего ребенка есть не только папа, но и мама»: как выхаживают младенцев в РНПЦ «Мать и дитя»
«Я рада, что у моего ребенка есть не только папа, но и мама»: как выхаживают младенцев в РНПЦ «Мать и дитя»
«Вся информация в удобном маленьком мобильном устройстве». Как будет развиваться электронное здравоохранение в Беларуси
«Вся информация в удобном маленьком мобильном устройстве». Как будет развиваться электронное здравоохранение в Беларуси
Белорусские врачи успешно освоили новую технологию при операциях на сердце у детей
Белорусские врачи успешно освоили новую технологию при операциях на сердце у детей
Лучшая медицинская сестра Беларуси работает в центре «Мать и дитя»
Лучшая медицинская сестра Беларуси работает в центре «Мать и дитя»
Павел Маркауцан
Информационно-образовательный проект «Марафон здоровья»: как научить белорусов быть здоровыми?
Президент Боливии отправился на Кубу лечить горло
Президент Боливии отправился на Кубу лечить горло
Мы заработали 10,5 миллионов долларов: прибыль Минска от медтуризма растет
Мы заработали 10,5 миллионов долларов: прибыль Минска от медтуризма растет
Эпидемиологи утверждают: ситуация с острыми респираторными инфекциями в стране благополучная
Эпидемиологи утверждают: ситуация с острыми респираторными инфекциями в стране благополучная
Все новости по теме Медицина
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru