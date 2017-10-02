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В диалоге со своими партнерами Беларусь всегда придерживается открытости и справедливости: Президент принял верительные грамоты от послов

02.10.2017 - 19:59

Новости Беларуси. Необходимо строить и укреплять мосты между странами на Западе и Востоке. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты иностранных послов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости собрались представители самых разных государств мира. И европейского континента – Испания Швеция, и африканского – Джибути, Мали, южноамериканского – Уругвай, Чили, а также азиатского – Лаос.

11 дипломатических машин, подъезжающих ко Дворцу Независимости, 11 послов, 11 верительных грамот и десятки новых возможностей в выстраивании связей Беларуси с иностранными государствами. Уже традиция, что в зале верительных грамот собираются представители самых разных уголков мира.

Беларусь все чаще видится извне как один из наиболее уютных уголков для проведения сложных переговоров. От нормандской четверки до Центрально-Европейской инициативы. Возможно появление и новых форматов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В диалоге со своими партнерами Беларусь всегда придерживается открытости, честности, равноправия и справедливости. Сейчас, когда ситуация в мире далека от спокойной, эти подходы особенно ценны. Именно последовательная и прагматичная политика помогла нам нормализовать и укрепить отношения с западными странами. Мы смогли преодолеть разногласия и сейчас строим новую платформу сотрудничества на основе взаимоуважения и баланса интересов.

В текущем году Минск принимал два важных международных форума: встречу министров иностранных дел Центрально-Европейской инициативы и сессию Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На этой сессии, а затем и с трибуны Генассамблеи ООН наша страна выступила с инициативой о запуске под эгидой ОБСЕ широкой дискуссии о новом Хельсинкском процессе, призванном развязать узлы противоречий между государствами на пространстве Евро-Атлантики и Евразии.

Мы заинтересованы в том, чтобы проект «Хельсинки-2» состоялся. Убежден, что и вы, уважаемые послы, сможете внести свой вклад в создание группы государств-единомышленников по продвижению и реализации этой актуальной инициативы».

Простая церемония, когда иностранный посол вручает Президенту грамоту и делается протокольное фото, дает ключ к сложнейшим межгосударственным отношениям. Стороны подтверждают готовность развивать связи.

Евгений Горин, СТВ:
Любой мост – политический, экономический или гуманитарный –помогает выстраивать отношения по всем направлениями. Первостепенная задача – его создать.

Международные отношения усложняются. Экономика глобализируется, а особенности народов просто так с повестки не уходят. Национальные одежды посла Мали – хороший пример иллюстрирующий это. Большая экономика удачно подкрепляется большой политикой. А открытость Беларуси всему миру – удачная модель выстраивания связей.

Виктор Сорочан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Республике Беларусь:
Нам есть чему поучиться у Беларуси. У вас очень интересный опыт развития сельского хозяйства, машиностроения. Поэтому Молдове в этом отношении очень повезло, что у нас такие братские отношения. И вообще, работать с Минском просто комфортно. Это хорошие люди, у нас один язык и мы друг друга понимаем. У нас давние традиционные связи между нашими странами, ведь мы жили много лет в одной семье. Поэтому я не только надеюсь, я уверен, что эти отношения будут еще лучше.

Европейские партнеры – это и взаимные поставки продукции, и  технологии, и инвестиции. С Испанией есть потенциал в промышленной  кооперации, энергетики, транспорте, сельском хозяйств. Со Швецией Президент предлагает наращивать товарооборот, развивать политические и культурные контакты.

Кристина Юханнессон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции в Республике Беларусь:
Мы видим, что в Шведском обществе есть интерес к развитию связи с Беларусью на всех уровнях – от правительственного уровня до гражданского общества. Здесь работает много интересных проектов, много организаций Беларуси и Швеции, которые сотрудничают. А так, конечно, еще мы видим, что потенциал далеко не исчерпан в области торговли.

Экономические козыри Беларуси в международной торговле — это и развитое машиностроение, поставки удобрений, продукты питания, обмен технологиями. Все эти позиции сильны для выстраивания связей как с Лаосом, Афганистаном, так и с Джибути или Чили. Протокольное касание бокалами, пожелание успехов в работе.

Из Дворца Независимости 11 новых послов возвращались уже в статусе официально вступивших в должность иностранных дипломатов.

В диалоге со своими партнерами Беларусь всегда придерживается открытости, честности, и справедливости: Президент принял верительные грамоты от послов

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