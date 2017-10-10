новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Отопление включили по всей Минской области, за исключением трех районов

10.10.2017 - 21:48

Новости Беларуси. Отопление включено почти во всех районах Минщины – об этом сообщили в областном ЖКХ. Пока без тепла холодные батареи в некоторых паселках Солигорского района, а также Дзержинского и Пуховичского, сообщили в программе «Минщина».

Правда, «временная несправедливость» скоро будет исправлена.

В общем, по всем вопросам отопления специалисты советуют обращаться в диспетчерскую службу: телефон там работает круглосуточно. Сообщения оперативно обрабатываются и, если необходимо, аварийные бригады прибудут на место.

Отопление включили по всей Минской области, за исключением трех районов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Прогревать» город будут постепенно: отопительный сезон в Минске начался без сбоев
«Прогревать» город будут постепенно: отопительный сезон в Минске начался без сбоев
«Жилищный фонд давно получил паспорта готовности»: отопление в минских квартирах включат 9 октября
«Жилищный фонд давно получил паспорта готовности»: отопление в минских квартирах включат 9 октября
«Пока погодные условия не позволяют»: когда в квартирах минчан включат отопление
«Пока погодные условия не позволяют»: когда в квартирах минчан включат отопление
Отопление в жилом секторе Минска начнут включать на следующей неделе
Отопление в жилом секторе Минска начнут включать на следующей неделе
«Погодные условия не сложились для того, чтобы включать отопление»: Мингорисполком о том, когда включат отопление в столице
«Погодные условия не сложились для того, чтобы включать отопление»: Мингорисполком о том, когда включат отопление в столице
Отопление массово начнут включать в квартирах и домах в Беларуси 6 октября
Отопление массово начнут включать в квартирах и домах в Беларуси 6 октября
В Минской области включили отопление в жилых домах: регулировочные работы займут 5 дней
В Минской области включили отопление в жилых домах: регулировочные работы займут 5 дней
«Чтобы обезопасить себя, нужно оборудовать квартиры автономными пожарными извещателями» – комментарий МЧС об использовании отопительного оборудования
«Чтобы обезопасить себя, нужно оборудовать квартиры автономными пожарными извещателями» – комментарий МЧС об использовании отопительного оборудования
Все новости по теме Отопительный сезон
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru