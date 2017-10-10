Отопление включили по всей Минской области, за исключением трех районов

Новости Беларуси. Отопление включено почти во всех районах Минщины – об этом сообщили в областном ЖКХ. Пока без тепла холодные батареи в некоторых паселках Солигорского района, а также Дзержинского и Пуховичского, сообщили в программе «Минщина».

Правда, «временная несправедливость» скоро будет исправлена.

В общем, по всем вопросам отопления специалисты советуют обращаться в диспетчерскую службу: телефон там работает круглосуточно. Сообщения оперативно обрабатываются и, если необходимо, аварийные бригады прибудут на место.