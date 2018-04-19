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В доведении до самоубийства обвиняются трое. Завершено расследование дела о гибели Коржича

19.04.2018 - 14:14

Новости Беларуси. Трое сержантов обвиняются в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По версии следствия, издевательства с их стороны и привели к трагедии.

Им выдвинуто обвинение в многочисленных фактах превышения власти и получении взяток. Это выражалось как в избиениях, так и в принуждении срочников покупать для них продукты и сигареты.

Обвиняемые сержанты в ходе занятий по физподготовке и в ночное время издевались над солдатами. Кроме того, за деньги продавали возможность пользоваться мобильными телефонами. Всего по делу потерпевшими признаны 57 военнослужащих.

Олег Шандарович, начальник главного следственного управления Следственного комитета Беларуси:
Являясь по отношению к рядовому Коржичу Александру начальниками, то есть должностными лицами, обвиняемые, систематически превышая власть, совершили в отношении него описанные мной выше противоправные действия, повлекшие последствие – его самоубийство. Простыми словами сказать, фактически Коржич Александр боялся возвращаться в свою часть после прохождения лечения в медицинской роте.

Напомним, что тело 21-летнего солдата обнаружили в октябре 2017 года в подвале военной части под Борисовом.

В доведении до самоубийства обвиняются трое. Завершено расследование дело о гибели Коржича

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