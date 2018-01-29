ДТП в Воложинском районе: погибла многодетная мать и двое детей, ещё два ребёнка госпитализированы

Новости Беларуси. Страшная авария произошла вечером 28 января в Воложинском районе. 35-летняя минчанка за рулём Opel Zafira столкнулась с фурой.

Как сообщает ГКСЭ РБ, женщина не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в двигавшийся автопоезд в составе седельного тягача Scania. За рулем грузовика находился 26-летний мужчина.

Фото: ГКСЭ РБ

В салоне автомобиля Opel находились пять человек. В результате ДТП погибли три человека: 35-летняя женщина и два её ребёнка. Мальчику было 12 лет, а девочке – 10. Ещё двух дочек с травмами госпитализировали.

Жуткие кадры аварии запечатлели очевидцы – здесь подробнее.

Фото: ГКСЭ РБ

Специалисты выясняют причину произошедшего. Проводится ряд экспертиз.