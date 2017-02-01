новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

В Дзержинском районе цыгане под видом соцработников украли у пенсионера 400 рублей

01.02.2017 - 18:41

Новости Беларуси. Лже-соцработников задержали в Дзержинском районе. За главных помощников пожилых и одиноких людей выдавали себя цыгане. Точно известно, что их жертвой стал один из жителей Пристоличья, который и навел правоохранителей на след преступников.

После визита незваных гостей 86-летний мужчина недосчитался 400 рублей и позвонил в милицию.

По горячим следам грабителей арестовали за несколько километров от места преступления. Такая тактика для желающих до чужих денег – обычное дело. Пользуясь доверием пожилых и одиноких людей, они один за другим сменяют населенные пункты и районы. А вот методы наоборот, как правило, остаются неизменными.

Евгений Сачек, офоициальный представитель Управления внутренних дел Миноблисполкома:
Как правило, два человека отвлекают внимание, а еще один где-то в другой комнате осматривает личные вещи в поисках ценностей или денег. Так случилось и в этот раз: в дом зашли три человека, две женщины и мужчина. Начали предлагать дешево купить постельное белье, подушки и одеяла, якобы социальные службы специально для пенсиоренров провоядт акцию. Под этим соусом они и беседовали.

Нужно сказать, что они умеют быстро психологически расположить к себе человека – у них быстро получилось войти в доверие.

Ежегодно правоохранители области регистрируются десятки подобных преступлений. Профилактические беседы участковых с пенсионерами приносят свои плоды: количество таких преступлений снижается. Между тем, об элементарных правилах предосторожности забывать не стоит, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Дзержинском районе цыгане под видом соцработников украли у пенсионера 400 рублей

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Житель Витебска отметил день рождения в столице на деньги из кассы магазина
Бонни и Клайд: парень и девушка ограбили торговый центр в Могилеве
Житель Москвы украл из парка позолоченную статую для своей девушки
Житель Москвы украл из парка позолоченную статую для своей девушки
Мужчина говорит, что считал этот гараж бесхозным: как в Витебске украли постройку
Мужчина говорит, что считал этот гараж бесхозным: как в Витебске украли постройку
Воровство поневоле: что делать, если нашли кошелек и считать ли кражей присвоение бесхозного телефона?
Бабушки-воровки завелись в Минске: выкапывают цветы у новостроек
В Минске задержаны воры дизельного топлива: мужчины крали с предприятия, на котором работали
В Минске задержаны воры дизельного топлива: мужчины крали с предприятия, на котором работали
Брать или не брать: что делать с найденными на улице вещами и готовы ли минчане вернуть 1000 долларов?
Все новости по теме Кража
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru