В Дзержинском районе пара угрожала отдыхающим в агроусадьбе охотничьим ружьем

Новости Беларуси. В одной из агроусадеб в Дзержинском районе мужчина и женщина угрожали отдыхающим ружьем.
По информации УСК по Минской области, было установлено, что нарушителями порядка оказались 47-летний житель Минска и его знакомая 57-летняя местная жительница.
Они пугали отдыхающих агроусадьбы, среди которых были дети, охотничьим ружьем. Женщина угрожала выстрелить и нецензурно бранилась. Мужчина, которому принадлежит зарегистрированное оружие, заряжал патроны.
Фото: СК
Подозреваемых задержали. Они не могли объяснить причины этого поступка и ссылались на нетрезвое состояние.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия.
Продолжается расследование.
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