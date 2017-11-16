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В Дзержинском районе пара угрожала отдыхающим в агроусадьбе охотничьим ружьем

16.11.2017 - 15:45

Новости Беларуси. В одной из агроусадеб в Дзержинском районе мужчина и женщина угрожали отдыхающим ружьем.

По информации УСК по Минской области, было установлено, что нарушителями порядка оказались 47-летний житель Минска и его знакомая 57-летняя местная жительница.

Они пугали отдыхающих агроусадьбы, среди которых были дети, охотничьим ружьем. Женщина угрожала выстрелить и нецензурно бранилась. Мужчина, которому принадлежит зарегистрированное оружие, заряжал патроны.

Фото: СК

Подозреваемых задержали. Они не могли объяснить причины этого поступка и ссылались на нетрезвое состояние.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия.

Продолжается расследование.

Несколько лет назад в Жодино 30-летний мужчина с топором громил машины и угрожал прохожим – здесь подробнее.

Фото: СК

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