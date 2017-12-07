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В Дзержинском районе Volkswagen съехал в кювет: погиб пассажир

07.12.2017 - 12:07

Новости Беларуси. В Дзержинском районе в результате ДТП погиб пассажир микроавтобуса.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома, авария случилась 6 декабря.

Водитель автомобиля не справился с управлением. Volkswagen съехал в кювет. Погиб 69-летний пассажир.

В медучреждение был доставлен второй пассажир, которому 46 лет.

Известно, что на Volkswagen были установлены всесезонные шины.

Возбуждено уголовное дело.

На минувших выходных страшная авария произошла в Житковичском районе.

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Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

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