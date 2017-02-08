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В Дзержинском районе загорелась птицефабрика: погибли 700 куриц, повреждено оборудование

08.02.2017 - 18:46

Новости Беларуси. Пожар на агрокомбинате в Дзержинском районе ликвидировали спасатели.

Возгорание произошло в цехе птицефабрики в деревне Станьково.

Пламя охватило крышу здания птичника. Чуть меньше часа понадобилось спасателям, чтобы справиться с огнем. В результате возгорания повреждено не только помещение и оборудование, погибли 700 куриц.

К счастью, большую часть из 7300 птиц успели спасти и перевести в другой цех.

Причина пожара выясняется. Одна из версий – короткое замыкание электродвигателя вентилятора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Дзержинском районе загорелась птицефабрика: погибли 700 куриц, повреждено оборудование
В Дзержинском районе загорелась птицефабрика: погибли 700 куриц, повреждено оборудование
Фото. В Дзержинском районе загорелась птицефабрика: погибли 700 куриц, повреждено оборудование
В Дзержинском районе загорелась птицефабрика: погибли 700 куриц, повреждено оборудование
Фото. В Дзержинском районе загорелась птицефабрика: погибли 700 куриц, повреждено оборудование
В Дзержинском районе загорелась птицефабрика: погибли 700 куриц, повреждено оборудование
Фото. В Дзержинском районе загорелась птицефабрика: погибли 700 куриц, повреждено оборудование

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