В Египте террорист-смертник въехал в центр процессии автомобилей одного из бедуинских племён и активировал бомбу

Новости Египта. На севере Синайского полуострова в Египте прогремел взрыв. Террорист-смертник въехал в центр процессии автомобилей одного из бедуинских племён и активировал бомбу.

Жертвами нападения стали два человека. Ещё несколько пострадали.

На севере полуострова в малонаселенных и труднодоступных районах уже несколько лет ведётся антитеррористическая операция.

Ситуация осложнилась в 2013 году после отстранения от власти Мухаммеда Мурси.

Исламистские группировки регулярно совершают нападения на силы безопасности и военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.