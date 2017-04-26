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В Египте террорист-смертник въехал в центр процессии автомобилей одного из бедуинских племён и активировал бомбу

26.04.2017 - 19:36

Новости Египта. На севере Синайского полуострова в Египте прогремел взрыв. Террорист-смертник въехал в центр процессии автомобилей одного из бедуинских племён и активировал бомбу.

Жертвами нападения стали два человека. Ещё несколько пострадали.

На севере полуострова в малонаселенных и труднодоступных районах уже несколько лет ведётся антитеррористическая операция.

Ситуация осложнилась в 2013 году после отстранения от власти Мухаммеда Мурси.

Исламистские группировки регулярно совершают нападения на силы безопасности и военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Египте террорист-смертник въехал в центр процессии автомобилей одного из бедуинских племён и активировал бомбу

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