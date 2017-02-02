новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

В феврале во многих крупных государственных магазинах будут представлены скидки на непродовольственные товары

02.02.2017 - 22:27

Новости Беларуси. Экономный февраль.

Традиционные акции «День скидок» пройдут в торговых организациях столицы в этом месяце.

Крупные магазины и центры представят покупателям непродовольственные товары подешевле. Экономные минчане уже 2 февраля могут искать приятные ценники по всему городу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Яна Гурская, главный специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
В эти дни можно будет приобрести новинки по скидкам от 5 и максимально до 50%

В феврале во многих крупных государственных магазинах будут представлены скидки на непродовольственные товары

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Магазин
Акции «День скидок» на непродовольственные товары начнутся в торговых организациях Минска 4 января
В какие дни декабря минчан ждут самые интересные скидки
В какие дни декабря минчан ждут самые интересные скидки
Налетай, подешевело: какой бывает красная цена в «черную пятницу»
Налетай, подешевело: какой бывает красная цена в «черную пятницу»
Черная пятница продолжается: на выходные минские магазины сделают скидки до 70%
Черная пятница продолжается: на выходные минские магазины сделают скидки до 70%
В США стартовала «черная пятница»
В США стартовала «черная пятница»
Более 450 распродаж и 2000 акций пройдут в ноябре и декабре в Минске
Более 450 распродаж и 2000 акций пройдут в ноябре и декабре в Минске
Минские магазины обещают осенние скидки от 5 до 50% на непродовольственные товары
Минские магазины обещают осенние скидки от 5 до 50% на непродовольственные товары
Скидки в Минске: 27 и 28 августа некоторые товары подешевеют на 50%
Все новости по теме Скидки
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru