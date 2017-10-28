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В финале итогового чемпионата WTA в Сингапуре сыграют теннисистки Каролина Возняцки и Винус Уильямс

28.10.2017 - 21:44

Новости Сингапура. Девушка из Дании в своём полуфинале справилась с третьей ракеткой планеты Каролиной Плишковой. На это у Возняцки ушло два часа – первый сэт она взяла только на тай-брэйке, во втором добилась успеха в менее нервном ключе – 6:3. Винус Уильямс сражалась за путёвку в финал с Каролтн Гарстей из Франции, и здесь борьба растянулась на максимально возможные три партии.

Американке не повезло в дебютном сэте – Гарсия дожала её на тай-брэйке, однако в дальнейшем опыт Уильямс дал о себе знать – 6:2, 6:3. Финальный матч состоится на сингапурском корте завтра днём.

В финале итогового чемпионата WTA в Сингапуре сыграют теннисистки Каролина Возняцки и Винус Уильямс.

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