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В галерее Жодинского краеведческого музея проходит выставка библейских сюжетов Ядвиги Сенько

22.02.2017 - 17:27

Новости Беларуси. Воспитание искусством. Череду фотовыставок, презентаций молодых художников в Жодинской галерее изменила экспозиция икон.

Десятки библейских сюжетов условно разделены на православные и католические.

Автор работ Ядвига Сенько, хорошо известная в Минской области. В ее копилке более двух тысяч изображений святых. 

Их можно видеть не только в залах. Икона Ядвиги Сенько занимают почетное место в храмах. Для широкого круга зрителей и любителей изобразительного искусства уникальные картины периодически представляются в разных районах Минщины.

За два года работы галерея Жодинского краеведческого музея приняла более четырех десятков выставок. 

Каждая из них неповторимая. Для маленьких жителей города это не только знакомство с искусством. Творчество, религия и историко-культурное наследие для подрастающего поколения неотъемлемая часть воспитания. 

Ирина Супранович, директор Жодинского краеведческого музея:
Жители Жодино воспринимают этот зал как место, в котором можно отдохнуть и сердцем, и душой, наполнить душу чувствами более высокими, потомку что искусство несёт именно это человеку. Эти иконы можно восрпинимать по-разному – как художественное произведение, как историю библейскую, религиозную. В Жодино есть несколько храмов, и храмы открыты для посещения. Однако многие семьи, воспитанные на ценностях ещё атеистических, не всегда приводят деток в церковь, чтобы они познакомились с самой иконой, её содержанием.  

Познакомиться с творчеством Ядвиги Сенько, найти для себя что-то новое и интересное в Жодино можно будет до начала марта.

Кроме того сотрудники краеведческого музея всем посетителям дарят бесплатную экскурсию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В галерее Жодинского краеведческого музея проходит выставка библейских сюжетов Ядвиги Сенько

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