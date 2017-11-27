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В Германии угроза терактов накануне праздников остаётся высокой: жителей и гостей страны призывают быть внимательными

27.11.2017 - 18:07

Новости Германии. Угроза терактов накануне праздников остаётся высокой, сообщают представители Министерства внутренних дел Германии. Особенно это касается мест массового скопления людей. Сегодня по всей стране открылись традиционные рождественские ярмарки, и посетителей призывают быть как можно внимательнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открылся и рынок в Берлине, где в прошлом году под колёсами грузовика погибли 12 человек. Теперь территория защищена значительно лучше: по периметру выставлены бетонные блоки, за безопасностью следят охранники и полицейский патруль.

В Германии угроза терактов накануне праздников остаётся высокой: жителей и гостей страны призывают быть внимательными

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