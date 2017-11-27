В Германии угроза терактов накануне праздников остаётся высокой: жителей и гостей страны призывают быть внимательными

Новости Германии. Угроза терактов накануне праздников остаётся высокой, сообщают представители Министерства внутренних дел Германии. Особенно это касается мест массового скопления людей. Сегодня по всей стране открылись традиционные рождественские ярмарки, и посетителей призывают быть как можно внимательнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открылся и рынок в Берлине, где в прошлом году под колёсами грузовика погибли 12 человек. Теперь территория защищена значительно лучше: по периметру выставлены бетонные блоки, за безопасностью следят охранники и полицейский патруль.