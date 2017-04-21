В главных парках страны открыли сезон аттракционов

Новости Беларуси. Сезон аттракционов открыт. Сегодня главные парки столицы приняли первых посетителей.

Минчане и гости столицы не упустили возможности получить свежий заряд адреналина

на скоростных ракетах и посоревноваться в автомобильных гонках. Все аттракционы прошли проверку на безопасность и получили соответствующий сертификат. Каждый из них на протяжении всей зимы готовили к новому тёплому сезону.

Традиционно сезон аттракционов продлится до 15 октября. На основных площадках развлечений, сегодня их больше полусотни, планируется,

что парки имени Челюскинцев и Горького оборудуют системой видеонаблюдения,

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.