новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Гомеле байкеры и инспекторы ГАИ совместно устроили праздник для детей с особенностями развития

29.12.2016 - 11:27

Новости Беларуси. Железная ёлка от железных братьев. Гомельские байкеры и инпекторы ГАИ совместно устроили праздник для особенных детей.

Даже снежная погода и закрытый мотосезон не помешали организовать сюрприз.

Праздничное настроение для воспитанников «Дома-интерната детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» создавали фокусники и музыканты,

а главным объектом внимания стала поистине байкерская ёлка.

Умельцы собрали ее из мотоциклетных запчастей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Макушенко, начальник ГАИ Гомельской области:
Мы хотели этим отметить внимание всей нашей общественности: независимо какие дети, Новый год – это для всех праздник

Несмотря на снег и то, что мотосезон закрыт, мы все равно решили подарить воспитанникам этого учреждения праздник и приехали. Сделали красивые подарки.

Николай Потапенко, руководитель гомельского мотоклуба:
Несмотря на снег, мотосезон закрыт, мы все ровно решили подарить воспитанникам этого учреждения праздник, и приехали, и сделали красивые подарки.

В Гомеле байкеры и инспекторы ГАИ совместно устроили праздник для детей с особенностями развития

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Радость в каждом моменте жизни: инклюзивный фестиваль творческих возможностей прошёл в Минске
Радость в каждом моменте жизни: инклюзивный фестиваль творческих возможностей прошёл в Минске
Ольга Патрий
Уникальный храм для незрячих верующих появился на ул. Матусевича в Минске
Даррен Бус
Британец Даррен Бус о Беларуси: Хотелось бы, чтобы страна стала более приспособленной для жизни людей с ограниченными возможностями!
Павел Руденя, DJ радио
Почему незрячие белорусы не могут себе позволить собаку-поводыря и как справляются с повседневными заботами?
Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома
Зампред комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Ирина Дудка – о поддержке людей с ограниченными возможностями
Юлия Стефанович
Жить по-новому: История Юлии Стефанович – к международному Дню белой трости
Медлин Стюарт на Неделе моды в Нью-Йорке
«Мир ждал Медлин»: 18-летняя девушка с синдромом Дауна стала звездой Недели моды в Нью-Йорке
Станислав Обухович, инженер
Интеграция в общество людей с ограниченными возможностями: на предприятии в Гродно более 60% имеют инвалидность по слуху
Все новости по теме Люди с ограниченными возможностями
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru