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В Гомельском цирке с высоты сорвалась гимнастка

07.01.2018 - 18:38

Новости Беларуси. В Гомельском цирке с высоты сорвалась гимнастка, девушка в больнице. Инцидент запечатлели  зрители представления. Во время номера на высоте 9-этажного здания акробаты выполняли феноменальные трюки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гимнастка с размаху летела из рук одного акробата к другому, он её поймал, но не успешно. Девушка выскользнула  и упала за пределы страховочной сетки. Сейчас гимнастка находится в больнице. Известно, что переломов у неё нет. Гематома головы пока не требует хирургического вмешательства, говорят врачи.

В Гомельском цирке с высоты сорвалась гимнастка

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