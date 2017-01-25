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В Польше стартовал чемпионат Европы по биатлону

25.01.2017 - 20:13

Новости Беларуси. Возле польского города Душники-Здруй 25 января начался биатлонный чемпионат Европы. Лучшие стреляющие лыжники планеты такие соревнования своим присутствием не жалуют,

а вот для молодых белорусских биатлонистов уровень вполне подходящий.

Сегодня в рамках чемпионата состоялись индивидуальные гонки. У мужчин две ступени подиума из трёх заняли россияне, а между ними расположился представитель Болгарии.

Наш Сергей Бочарников с одним промахом показал седьмой результат.

А вот Дмитрий Абашев и Роман Елётнов из-за неудачной стрельбы погрязли в протокольных глубинах.

В женской индивидуалке достойным выступлением может похвастать только одна представительница Беларуси –

Мария Панфилова, ставшая двенадцатой.

В то же время две Кристины – Мазурина и Ильченко – по итогам гонки расположились лишь в седьмом десятке. Что касается призовой тройки, то её составили две россиянки и украинка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В городе Душники-Здруй стартовал чемпионат Европы по биатлону

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