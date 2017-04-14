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В индустриальном парке «Великий камень» появятся 10 новых резидентов

14.04.2017 - 23:50

Новости Беларуси. Открытие инновационных предприятий поможет созданию сотен новых рабочих мест.

Еще порядка 10 компаний-резидентов вскоре появится в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».

Об этом сообщил председатель Минского облисполкома. Он также оценил эффективность работы комиссий по трудоустройству. Кардинально изменить ситуацию и на рынке труда, и в производстве сможет дополнительная поддержка частной инициативы.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Я глубоко убежден, что сегодня, раскрепостив инициативу наших людей, можно сделать серьезнейший прорыв в экономике. Комиссия готовит это все, я думаю, что там будут, как сказал Президент, достаточно революционные изменения, упростившие бизнес.

И опыт многих государств показывает, что одно и то же общество может стагнировать или очень бурно развиваться.

Озвучены 14 апреля и виды на будущий урожай центрального региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году аграрии Минской области планируют собрать 2,5 миллиона тонн зерна.

В индустриальном парке «Великий камень» появятся 10 новых резидентов

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