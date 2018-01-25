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В каких случаях торгуются белорусы?

25.01.2018 - 19:35

Новости Беларуси. Большинство белорусов любят торговаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опрос провела одна международная компания в 44 странах мира. Больше половины опрошенных соотечественников, если точно 51 %, признались к тяге «просить снизить цену». Но признались, что получается это плохо. Средняя скидка – не более 15 %.

Больше всего торгуются белорусы при аренде жилья, при поездках на такси и при ремонте квартиры. Гендерный вопрос тоже затрагивался, у нас больше любят торговаться мужчины, как впрочем, и во всем мире. Хотя казалось, что наоборот.

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В каких случаях торгуются белорусы?

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