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В Каменной горке открыли новый ясли-сад

05.09.2017 - 22:27

Новости Беларуси. Ключи от счастливого детства! В Каменной горке сегодня открыли новый ясли-сад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он рассчитан на две сотни малышей. Одни здесь будут проводить  время полный день, другие – в группах кратковременного пребывания с родителями. Здание сада – в центре жилого квартала, в шаговой доступности.

Бассейн, музыкальный и спортивный залы, яркие игровые площадки. А еще – «мини-городок»: с улицами, проезжей частью, разметкой и знаками. Здесь малыши будут осваивать «дорожную грамоту».

В Каменной горке открыли новый ясли-сад

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