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В Казахстане проходит заседание Евразийского межправительственного совета: какие вопросы обсудят

02.02.2018 - 12:07

Новости Беларуси. Правила игры на трансграничном рынке 2 февраля обсуждают главы правительств Беларуси, Армении,  Казахстана, Кыргызстана и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Алматы они собрались на заседание Евразийского межправительственного совета. Здесь будет анализироваться макроэкономическая ситуация в государствах – членах ЕАЭС и состояние взаимной торговли.

Предварял встречу глав правительств форум «Цифровая повестка в эпоху глобализации». Здесь руководитель белорусской делегации в Казахстане – премьер-министр Андрей Кобяков озвучил инициативу нашей страны по разработке программы цифровой трансформации Евразийского экономического союза. Она предполагает не только введение единых стандартов, но и общее управление инфраструктурой, формирование полноценных цифровых транспортных коридоров в направлении восток-запад.

Напомним, Беларусь занимает 32 место в мире по развитию информационно-коммуникационных технологий и намерена войти в топ-30 этого рейтинга.

В Казахстане проходит заседание Евразийского межправительственного совета: какие вопросы обсудят

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