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В кинотеатре «Пионер» открыли новый кинозал с диванчиками для влюбленных

17.11.2017 - 23:58

Новости Беларуси. Одно из новшеств – особые кресла, которые можно превратить в диванчики для влюбленных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зал небольшой, 49 мест. Зато здесь любой зритель почувствует себя комфортно. На креслах – подставки для стаканчиков. Кино показывают невероятного качества, можно смотреть и в 3D. Кстати, сейчас там показывают нашумевший полуанимационный фильм про Винсента ван Гога. Не пропустите.

Светлана Савчик, директор кинотеатра «Пионер» УП «Киновидеопрокат»:
Технически он совершенно великолепен, потому что здесь последнее поколение технической оснащенности аудиопроекционной аппаратуры. И конечно же особая гордость – наш новый экран, который покрыт специальным серебряным, как нам сказали, каким-то фантастическим составом, который дает потрясающее качество изображения.

В кинотеатре «Пионер» открыли новый кинозал с диванчиками для влюбленных
В кинотеатре Пионер открыли новый кинозал с диванчиками для влюбленных
Фото. В кинотеатре Пионер открыли новый кинозал с диванчиками для влюбленных
В кинотеатре Пионер открыли новый кинозал с диванчиками для влюбленных
Фото. В кинотеатре Пионер открыли новый кинозал с диванчиками для влюбленных
В кинотеатре Пионер открыли новый кинозал с диванчиками для влюбленных
Фото. В кинотеатре Пионер открыли новый кинозал с диванчиками для влюбленных
В кинотеатре Пионер открыли новый кинозал с диванчиками для влюбленных
Фото. В кинотеатре Пионер открыли новый кинозал с диванчиками для влюбленных

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