В Колодищах водитель иномарки сбил сорокалетнего мужчину

Новости Беларуси. К чрезвычайным происшествиям. В Минском районе произошло крупное ДТП с участием пешехода. Неподалеку от поселка Колодищи водитель иномарки сбил сорокалетнего мужчину,

который двигался по проезжей части.

После автомобиль выскочил на встречную полосу движения и столкнулся с другим транспортным средством.

Во время аварии пострадал пешеход.

Известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и не был обозначен светоотражающими элементами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.