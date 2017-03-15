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В Колодищах водитель иномарки сбил сорокалетнего мужчину

15.03.2017 - 19:17

Новости Беларуси. К чрезвычайным происшествиям. В Минском районе произошло крупное ДТП с участием пешехода. Неподалеку от поселка Колодищи водитель иномарки сбил сорокалетнего мужчину,

который двигался по проезжей части.

После автомобиль выскочил на встречную полосу движения и столкнулся с другим транспортным средством.

Во время аварии пострадал пешеход.

Известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и не был обозначен светоотражающими элементами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Колодищах водитель иномарки сбил сорокалетнего мужчину

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