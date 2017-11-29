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В Копыле на улице Вишневской горел жилой дом: хозяина нашли без сознания на полу веранды

29.11.2017 - 18:01

Новости Беларуси. ЧП в Копыле. На улице Вишневый горел жилой дом. Специалисты МЧС спасли хозяина – мужчину 1956 года рождения. Он лежал без сознания, на полу веранды. Пострадавшего доставили в больницу. Огонь уничтожил кровать, постельные принадлежности. Стены в комнате – закопчены, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС: 
Причина пожара устанавливается. Прассматривается версия – неосторожное обращение с огнём при курении. С начала года на территории Минской области по причине неосторожного обращения с огнём при курении произошло более 160 пожаров. Жертвами огня стали 62 человека, большинство из них находились в состоянии алкогольного опьянения. 

С целью предупреждения подобных чрезвычайных происшествий, в стране проходит акция – «Не прожигать свою жизнь». Людям напоминают о правилах обращения с огнем, призывают следить за исправностью печного и электрооборудования.

В Копыле на улице Вишневской горел жилой дом: хозяина нашли без сознания на полу веранды

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