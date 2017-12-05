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В Копыле загорелся жилой дом: проезжавший на автомобиле мимо мужчина помог спастись хозяину и его жене

05.12.2017 - 16:54

Новости Беларуси. Благодаря счастливой случайности и неравнодушному очевидцу, спаслись на пожаре супруги – жители Копыля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Накануне вечером вспыхнул огонь в одном из жилых домов: крики о помощи услышал мужчина, который на автомобиле проезжал мимо. Он бросился к окну, помог выбраться хозяину и его жене.

По прибытии спасателей, открытым пламенем горела веранда. По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации электросетей. 

Такая же версия рассматривается и по факту возгорания склада в поселке Гатово Минского района. Огонь повредил стены постройки на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет.

В Копыле загорелся жилой дом: проезжавший на автомобиле мимо мужчина, помог спастись хозяину и его жене

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